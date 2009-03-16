Справа Пенчука

СБУ має звернути увагу на можливу причетність певних посадовців до розслідування кримінальної справи проти колишнього власника донецького торгового центру “Білий лебідь” Бориса Пенчука та його засудження - заявили адвокати підсудного.

За словами юристів, вирок суду у кримінальній справі проти Пенчука був технічно перенесений з обвинувального висновку, а під час судового розгляду були допитані лише троє із сорока фігурантів справи.Олег Березюк (голова українського юридичного товариства): “Незаконно було змінено підсудність - перевищення наданих законом повноважень. Це корупція? Зробила це одна з вищих осіб у Прокуратурі. Суд виносить неправосудне рішення - хто має цим займатися і СБУ і Прокуратура”.Нагадаємо, 2005 року Борис Пенчук звинуватив регіонала Бориса Колеснікова - тодішнього голову Донецької облради, у вимаганні акцій підприємства “Білий Лебідь”. Проти останнього порушили кримінальну справу. За кілька місяців її закрили за відсутністю складу злочину. Через 3 роки під слідство потрапив сам Пенчук. Йому інкримінували надання неправдивих свідчень. 2 березня цього року Ворошиловський райсуд Донецька засудив Пенчука до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна вже за двома статтями Кримінального кодексу - вимагання та свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину.