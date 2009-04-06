Справа судді

Ще одного суддю Львівського апеляційного адміністративного суду звинуватили у хабарництві.

2-го квітня Генпрокуратура за матеріалами Служби безпеки України порушила кримінальну справу стосовно судді, прізвища якого, на відміну від екс-голови цього ж суду Ігора Зварича, не називають.Марина Остапенко (речник СБУ): “Встановлено, що в жовтні минулого року суддя вимагав хабара від представників двох місцевих підприємств у розмірі 20 тисяч доларів США, за прийняття неправомірних рішень про скасування штрафних санкцій,які нарахували податкові органи”.Нову справу проти судді із справою екс-голови цього ж суду Ігоря Зварича правоохоронці поки не пов’язують. Це окрема кримінальна справа, кажуть вони. Нагадаємо, наприкінці минулого року одночасно із голосними обшуками у кабінеті та помешканні тоді ще голови Львівського Апеляційного адмінсуду відбулися обшуки у ще шести суддів цього ж суду. А згодом слідчий Генпрокуратури Володимир Жербицький заявив, що до процесу про хабарництво серед суддів буде залучено приблизно 12 осіб.