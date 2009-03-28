Справа T.I.

Репер T.I. готовий відповісти за своє правопорушення.

Суд Атланти виніс вирок у справі репера Кліффорда Харріса, відомого як T.I. За спробу придбати незареєстровану вогнепальну зброю хіп-хопера засудили до тюремного ув'язнення строком на рік та 1 день. Хоча за свій злочин T.I. міг отримати і 10 років, суд прийняв до уваги щире каяття підсудного.Аби уникнути суворого покарання, репер погодився виконувати комунальні роботи, а також публічно пропагувати відмову від насильства та наркотиків. На судовому засідання T.I. заявив, що тепер він став дійсно новою людиною.Т.І. (репер): "Я ніколи не думав про себе, як про якогось лідера чи представника свого покоління. Я вважав себе просто знаменитістю і діячем шоубізнесу. Але мій останній досвід показав мені, що я можу мати вплив на мільйони людей - молодих, старих і мого віку. Я дуже ціню таку можливість".пісні T.I. кілька разів очолювали американські хіт-паради. Один зі своїх хітів репер записав разом з Джастіном Тімберлейком. Також T.I. виконує обов'язки одного з директорів рекордингової компанії Grand Hustle records.