Станом на серпень 2020 року у спеціального слідчого підрозділу ДБР перебувають 78 кримінальних проваджень, пов'язаних з протестами у Києві 2013 – 2014 років. Слідчі висунули чотири нові підозри.

ДБР повідомило на своєму сайті про започаткування щомісячних звітів щодо справ Майдану. Усе задля відкритого інформування суспільства про стан досудового розслідування відповідних злочинів. Читайте також Викрадення Луценка і вбивство Вербицького: ДБР завершило розслідування справи ДБР висунуло 4 нові підозри Слідчому СВ Смілянського відділу Нацполіції, який сфальсифікував докази проти невинної людини та незаконно утримував її під вартою.

Двом учасникам злочинної організації, які брали участь у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста Василя Сергієнка у місті Корсунь-Шевченківський.

Начальнику слідчого відділу Смілянського відділу Нацполіції, який вплинув на своїх підлеглих та змусив їх затримати сімох невинних учасників "Черкаського Євромайдану". Постраждалих затримали буцімто через участь у захопленні державних будівель та організіцію масових заворушень.

Завершилось досудове розслідування щодо зникнення Вербицького та Луценка / Фото " Еспресо.TV" Завершені досудові розслідування Рослідування щодо колишнього прокурора Києва, який зараз працює адвокатом. Його підозрювали в перешкоджанні проведенню мітингів та зборів, зловживанні службовим становищем. Також він звинуватив двох учасників Євромайдану та незаконно утримував їх під вартою.

Рослідування щодо двох осіб, яких підозрювали у викраденні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з київської лікарні. Обох катували, а Вербицького вбили. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Рослідування щодо колишнього старшого слідчого Києва. Він незаконно затримав учасника Євромайдану. Через безпідставну підозру протестувальнику присудили запобіжний захід – тримання під вартою. Також до суду скерували два обвинувальні акти Щодо колишнього беркутівця. Він перешкоджав протестам на Майдані, а потім дав неправдиві свідчення проти його учасників.

Щодо колишнього слідчого міліції. Він, зловживаючи службовим становищем, притягнув до кримінальної відповідальності невинних протестувальників. Зараз обвинувачений працює слідчим СУ Головного управління Нацполіції у Київській області.