Нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський, який обвинувачує ексміністра транспорту Миколу Рудьковського у своєму викраденні, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 мільйонів доларів.

Йдеться про найбільшу приватну газодобувну компанію країни "Нафтогазвидобування", в якій нині народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський колись був директором. Видання опублікувало записи його розмов з Миколою Рудьковським, на яких Семінський заявляв, що самовільно став забирати собі частину доходів компанії та претендував на перехід з менеджерської посади на отримання частки в компанії.

"Представник акціонера заявив про неефективний менеджмент та фінансові порушення в компанії за період його роботи, що призвело до рішення про частковий продаж компанії. Але за кілька днів до її продажу сім'єю Рудьковського тодішній директор Олег Семінський зник, тим самим заблокувавши вигідну угоду", – вказує видання.

Через кілька років він повернувся, оголосивши, що був викрадений і його тримали під замком поза його волею, звинувачуючи в цьому в тому числі ексміністра транспорту Миколу Рудьковського.

На цей момент, за словами представника акціонера Рудьковського, Олег Семінський далі претендує на частку в компанії, користуючись своїм статусом народного депутата.

"За даними джерел Цензор.НЕТ в ОП, на цей момент Семінський користується повною підтримкою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамія, а саму справу просили поставити на контроль Офісу Президента", – пише видання.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували аудіозапис, з якої випливає, що Олег Семінський готовий був витратити 7 млн доларів на мандат будь-якої з партій.

Пізніше Семінський підтвердив справжність даних записів.