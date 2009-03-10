Справи військові

І Європа, і США втомилися від війни у Афганістані, однак складати зброю не час.

Війну з тероризмом не можна зупиняти зараз, оскільки міжнародне терористичне угруповання "Аль-Каїда" та її союзники реорганізуються, і цій загрозі необхідно протидіяти. Із таким закликом до країн-членів НАТО виступив віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден під час зустрічі з американськими військовими союзниками у Брюсселі. Кілька днів тому, нагадаємо, президент Барак Обама констатував, що США поки що не можуть здолати тероризм в Афганістані.Джозеф Байден (віце-президент США): "Президент має рацію. Ми поки не виграємо війну, але ця війна ще далеко не програна".Одним із перших діл адміністрація президента США Барака Обами з приходом до влади оголосила про перегляд військової стратегії у Афганістані та сусідньому Пакистані. Нова американська влада, зокрема, планує скерувати у нестабільний регіон додатково 17 тисяч солдатів. До складу Міжнародних сил із сприяння безпеці в Афганістані, зазначимо, входять загалом понад 55 тисяч військовослужбовців з 26 країн НАТО і 15 країн-партнерів, з них майже половина - близько 25 тисяч - американські солдати. Ще майже 13 тисяч американських військових діють на самостійній основі. Очікується, що вже до літа контингент США у Афганістані збільшиться.