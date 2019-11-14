Справу щодо "Приватбанку" передали в НАБУ, – Ситник

Генпокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро.

Про це в ефірі 24 каналу заявив голова НАБУ Артем Ситник. Він сказав: "В банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "Приватбанк".

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За його словами, в НАБУ була справа щодо "Приватбанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.

Те, що відбувалось в "Приватбанку", коли кредити видавались на прив’язаних осіб, це все ж не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідовується слідство в цьому органі,

– пояснив Ситник.

Також пояснив: "Коли генпрокурором став Рябошапка, то ми провели з ним нараду і вирішили, виходячи з інших дій правоохоронних органів, що і цю справу, а це майже 1800 томів, передати до НАБУ. Йдеться про справу щодо подій в "Приватбанку" ще до націоналізації, коли він комерційним".

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