Справу щодо "Приватбанку" передали в НАБУ, – Ситник
Генпокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро.
Про це в ефірі 24 каналу заявив голова НАБУ Артем Ситник. Він сказав: "В банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "Приватбанк".
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За його словами, в НАБУ була справа щодо "Приватбанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.
Те, що відбувалось в "Приватбанку", коли кредити видавались на прив’язаних осіб, це все ж не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідовується слідство в цьому органі,
– пояснив Ситник.
Також пояснив: "Коли генпрокурором став Рябошапка, то ми провели з ним нараду і вирішили, виходячи з інших дій правоохоронних органів, що і цю справу, а це майже 1800 томів, передати до НАБУ. Йдеться про справу щодо подій в "Приватбанку" ще до націоналізації, коли він комерційним".
Що треба знати про справу "Приватбанку"?
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
- 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
- Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.