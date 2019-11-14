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      Справу щодо "Приватбанку" передали в НАБУ, – Ситник

      169 Читать новость на русском
      Артем Ситник
      Артем Ситник / ua.news

      Генпокурор Руслан Рябошапка передав справу щодо "Приватбанку" в Національне антикорупційне бюро.

      Про це в ефірі 24 каналу заявив голова НАБУ Артем Ситник. Він сказав: "В банківському секторі є великі проблеми... 400 мільярдів гривень – це сума проблемних кредитів державних банків або це сума неповернутого рефінансування. Із них 183 мільярди гривень – це якраз "Приватбанк".

      На часі: Скасування націоналізації "Приватбанку": відома дата суду

      За його словами, в НАБУ була справа щодо "Приватбанку", але вони досліджували її на предмет можливої причетності певних осіб до Нацбанку України, тому що це їхня зона відповідальності.

      Те, що відбувалось в "Приватбанку", коли кредити видавались на прив’язаних осіб, це все ж не зовсім компетенція НАБУ. Це розслідувала ГПУ, але 20 листопада повністю ліквідовується слідство в цьому органі,
      – пояснив Ситник. 

      Також пояснив: "Коли генпрокурором став Рябошапка, то ми провели з ним нараду і вирішили, виходячи з інших дій правоохоронних органів, що і цю справу, а це майже 1800 томів, передати до НАБУ. Йдеться про справу щодо подій в "Приватбанку" ще до націоналізації, коли він комерційним".

      Що треба знати про справу "Приватбанку"?

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.
      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.
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      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      13 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Артем Ситник Розслідування Ігор Коломойський НАБУ ГПУ Руслан Рябошапка Банки
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