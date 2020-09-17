Міністерство юстиції США оштрафувало компанію Daimler AG, яка займається виробництвом автомобілів Mercedes-Benz, на 1,5 мільярда доларів. Усе через те, що вихплопні системи автомобілів не відповідають законодавству.

Також компанію Daimler AG зобов'язали безкоштовно усунути дефекти на вже виготовлених автомобілях, повідомляє Міністерство юстиції США.

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Американській владі компанія повинна виплатити 945 мільйонів доларів цивільних штрафів, а також 110 мільйонів на пом'якшення наслідків від викидів в Каліфорнії.

Крім того, компанію зобов'язали відкликати дизельні автомобілі, виготовлені в період 2009 – 2016 років, і безкоштовно відремонтувати системи викидів.

Очікується, що витрати на ремонт автомобілів складуть близько 436 мільйонів доларів. Таким чином загальна сума витрат складе трохи більше як 1,5 мільярда доларів.