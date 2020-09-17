США оштрафували виробника авто Mercedes на 1,5 мільярда доларів: деталі справи
Міністерство юстиції США оштрафувало компанію Daimler AG, яка займається виробництвом автомобілів Mercedes-Benz, на 1,5 мільярда доларів. Усе через те, що вихплопні системи автомобілів не відповідають законодавству.
Також компанію Daimler AG зобов'язали безкоштовно усунути дефекти на вже виготовлених автомобілях, повідомляє Міністерство юстиції США.
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Американській владі компанія повинна виплатити 945 мільйонів доларів цивільних штрафів, а також 110 мільйонів на пом'якшення наслідків від викидів в Каліфорнії.
Крім того, компанію зобов'язали відкликати дизельні автомобілі, виготовлені в період 2009 – 2016 років, і безкоштовно відремонтувати системи викидів.
Очікується, що витрати на ремонт автомобілів складуть близько 436 мільйонів доларів. Таким чином загальна сума витрат складе трохи більше як 1,5 мільярда доларів.
Що відомо про Daimler AG?
Це німецька компанія, одна з найбільших за оборотом у Німеччині, а також один з найбільших автомобільних виробників у світі. У 2019 році активи компанії перевищували 300 мільярдів доларів.
Компанія займається виробництвом автомобілів зокрема марок Mercedes-Benz і вантажівок Daimler Trucks. Daimler AG має офіси в усьому світі, а в Україні працює компанія-імпортер "АвтоКапітал".