Захист від російських ракет: чи встигнуть американські Patriot прибути в Україну цієї зими

Перша деталь стосується грошей. Америка не дає ці ракети – вона їх продає, а платимо за них ми і наші партнери. Про це пише Віктор Таран.

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Хто заплатить за ракети?

Україна розрахується внесками Канади, Німеччини та Норвегії через американську програму JUMPSTART, а також коштами з кредиту ЄС на підтримку України.

Тобто весь пакет повністю оплачують союзники і партнери України. Американський платник податків не витрачає жодного цента, а американська Lockheed Martin отримує замовлення на мільярди.

Коли нові Patriot будуть в Україні?

Друга деталь стосується часу. Графіка поставок Держдеп не оголосив, а за темпами виробництва 2025 року 500 ракет дорівнюють приблизно десяти місяцям усієї продукції Lockheed.

Але я не думаю, що нам доведеться чекати, поки ці ракети зійдуть з конвеєра. Найімовірніше, частину ракет Україні передадуть зі своїх запасів Греція та інші країни, які мають Patriot, а їм натомість замінять їх новими з цього замовлення.

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Саме так такі схеми працювали й раніше, і саме тому ця новина важлива вже для нинішньої зими.

Політична гра

Третя деталь політична. Зеленський цього тижня заявив, що Україна майже місяць чекала, поки США погодять критично важливі поставки ракет, тоді як Росія посилила удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі.

І ця затримка сталася не випадково. Напругу з Вашингтоном посилили заява Трампа про дизельну угоду з Росією і його критика Зеленського за небажання припинити удари по російських НПЗ.

Тобто поки Україна просила захистити свої міста, Білий дім торгувався з Москвою і повчав Київ.

Про головне

Росія щодня б'є по енергетиці, вокзалах і житлових кварталах, і кожен тиждень затримки рахується в життях. Тому дякую Канаді, Німеччині, Норвегії та ЄС, які платять за нашу безпеку, і тим європейським країнам, які, сподіваюся, поділяться власними ракетами вже зараз.

Ця зима буде важкою. Але тепер у нас з'являється більше шансів. Вистоїмо.