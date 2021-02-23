США не встигнуть до кінця лютого підготувати заходи у відповідь на хакерську атаку на їхні федеральні відомства та інші дії Росії. Для того, щоб підготувати санкції потрібно більше часу.

Вашингтон залишає за собою право відповісти на атаки Росії тоді, коли вважатиме за потрібне. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Кінець цього місяця – не за горами, це занадто стислі терміни,

– сказала Псакі.

Вона додала: "Найкращий прогноз, який я можу дати, – на цю роботу підуть тижні, а не місяці".

Реакція США на хакерські атаки Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім в найближчі тижні визначиться з відповідними заходами на торішню хакерську атаку Росії. За його словами, Вашингтон планує не лише ввести санкції.

"Ці заходи передбачатимуть використання як видимих, так і непомітних інструментів. Мовиться не тільки про санкції", – пояснив Салліван.

Зверніть увагу! За даними The Washington Post, у грудні 2020 року росіяни зламали міністерство внутрішньої безпеки США. Їм вдалося роздобути доступ до внутрішніх комунікацій відомства. Зауважимо, саме це міністерство відповідає за безпечне поширення вакцини проти коронавірусу.