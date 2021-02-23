США потрібен час, аби вжити заходів проти хакерських атак Росії, – Білий дім
США не встигнуть до кінця лютого підготувати заходи у відповідь на хакерську атаку на їхні федеральні відомства та інші дії Росії. Для того, щоб підготувати санкції потрібно більше часу.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Вашингтон залишає за собою право відповісти на атаки Росії тоді, коли вважатиме за потрібне. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
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Кінець цього місяця – не за горами, це занадто стислі терміни,
– сказала Псакі.
Вона додала: "Найкращий прогноз, який я можу дати, – на цю роботу підуть тижні, а не місяці".
Реакція США на хакерські атаки Росії
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім в найближчі тижні визначиться з відповідними заходами на торішню хакерську атаку Росії. За його словами, Вашингтон планує не лише ввести санкції.
"Ці заходи передбачатимуть використання як видимих, так і непомітних інструментів. Мовиться не тільки про санкції", – пояснив Салліван.
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