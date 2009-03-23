США: Автоспорт

Кайл не жартує!

Американець Кайл Буш продовжує підкорювати заокеанську серію кільцевих Перегонів НАСКАР. Представник “Тойоти” виграв вже другу гонку у сезоні, першим перетнувши фінішну лінію у Брістолі.Стартувавши 19-им, Буш-молодший поступово підібрався до групи лідерів і у вирішальний момент таки випередив Клінта Бойєра і Марка Матіна, які очолювали пелотон посеред дистанції.Другим у підсумку фінішував ще один пілот "Тойоти" Денні Хемлін. Тертьої позиції дістався переможець чемпіонату дві тисячі восьмого року Джиммі Джонсон.У загальному ж заліку поточного сезону продовжує лідирувати Джеф Гордон, який гонку у Брістолі завершив на четвертій позиції.