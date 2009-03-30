США: Автоспорт

Нахабність - друге щастя, або відповідь триразового чемпіона.

Джиммі Джонсон виграв першу цього року гонку американської кільцевої серії НАСКАР. Чинний переможець "Спрінт Кап" був найпроворнішим на етапі у Мартінсвілі, що в штаті Вірджинія.Не надто вдалим день видався для переможця попередніх перегонів Кайла Буша. Зіткнення із екс-пілотом першої формули Скотом Спідом відкинуло представника "Тойоти" на 24 підсумкову позицію. Тим часом Джонсон, підібравшись до поточного лідера гонки, відклав подалі будь-які компроміси.Ненайкоректнішим чином атакувавши Денні Хемліна, "Джим" таки очолив пелотон і, утримавши позицію впродовж останніх 26 кіл, першим промчав під картатим прапором.Хемлін залишився другим, третім фінішну смугу перетнув Тоні Стюарт. У загальному ж заліку вірджинська перемога дозволила Джонсону піднятись із 9 на 4 сходинку. Статус лідера сезону зберігає Джеф Гордон.