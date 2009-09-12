США: Баскетбол

Майкл Джордан – член Зали Слави NBA.

Коронація легенди! Чи не найкращий баскетболіст усіх часів і народів Майкл Джордан став членом Зали Слави Національної Баскетбольної Асоціації. До когорти обраних Його Повітряність увели на урочистій церемонії у Спрінґфілді. Настільки розчуленим мегастар "Чикаго Булс" не виглядав ні тоді, коли здобував шостий титул чемпіона NBA, ані тоді, коли отримував другий комплект золотих медалей Олімпійських Ігор.За мить учасник 14 Матчів Усіх Зірок впорався з емоціями і, звісно подякувавши за нагороду, привітав колег. Адже окрім Джордана новоспеченими членами Зали Слави стали Девід Робінсон, Джон Стоктон, Джері Слоун та Вівіан Стрінгер.