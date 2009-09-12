12:24
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      США: Баскетбол

      226

      Майкл Джордан – член Зали Слави NBA.

      Коронація легенди! Чи не найкращий баскетболіст усіх часів і народів Майкл Джордан став членом Зали Слави Національної Баскетбольної Асоціації. До когорти обраних Його Повітряність увели на урочистій церемонії у Спрінґфілді. Настільки розчуленим мегастар "Чикаго Булс" не виглядав ні тоді, коли здобував шостий титул чемпіона NBA, ані тоді, коли отримував другий комплект золотих медалей Олімпійських Ігор.За мить учасник 14 Матчів Усіх Зірок впорався з емоціями і, звісно подякувавши за нагороду, привітав колег. Адже окрім Джордана новоспеченими членами Зали Слави стали Девід Робінсон, Джон Стоктон, Джері Слоун та Вівіан Стрінгер.
      blog_ava
      Про імпічмент і референдум: Зеленський планує подати в Раду низку законопроектів
      сьогодні
      2874
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Папа Карло" вышел из тени, или Какую коалиция хочет Коломойский
      сьогодні , 12:17 "Папа Карло" вышел из тени, или Какую коалиция хочет Коломойский
      Блог Соцмережі 123
      Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
      сьогодні , 11:00 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
      Марта Вересюк 471
      Танки йдуть зі світанком, або Перед боєм завжди є страх
      сьогодні , 10:40 Танки йдуть зі світанком, або Перед боєм завжди є страх
      Володимир Патола 4
      Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
      сьогодні , 10:19 Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень
      381
      Выборы будущего Европейского Союза
      сьогодні , 07:00 Выборы будущего Европейского Союза
      Іван Яковина 295
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук