США: Баскетбол

Знищив на порох!

Леброн Джеймс продовжує знущатись над суперниками “Клівленда” у регулярному чемпіонаті Національної Баскетбольної Асоціації. Цього разу тріпл-даблом відзначився лідер "Кавальєрс" під час візиту до "Фінікса". Мало того що Джеймс завантажив кільце "санс" 34 очками, так ще й не давав викаблучуватись господарям паркету під власним кошиком.Поки О'Ніл, Неш та компанія, думали-гадали, що ж вдіяти з Джеймсом, отримали ще 30 пунктів від Мо Вільямса. Розгрому "Фінікс" уникнув спільними командними зусиллями.Відразу четверо сонячних закинули понад 10, а Бернс і Неш сягнули 20-тиочкової позначки. Підсумком ж відкритої гри у видовищній сутичці стали 119:111 на користь “Клівленда".51-а перемога "Кавальєрс" в сезоні. Кращий показник лише у лос-анджелеських "Лейкерс", які, до речі, з рахунком 102:95 перемогли "Сан-Антоніо".