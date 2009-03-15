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США: Баскетбол

15:27, 15 березня 2009 260

Один квиток на два матчі.

Свідками поєдинку тривалістю у вічність стали глядачі "American Airlines Arena", які прийшли подивитись на протистояння “Маямі” та “Юти” в рамках регулярного чемпіонату NBA. Втративши пильність у першій чверті, "хіт" потрохи скорочували відставання у наступних двох 12-тихвилинках і таки вирівняли рахунок.Запорукою успіху господарів паркету, зрозуміло, були активні дії Двейна Вейда - попри блискучу гру у захисті лідер команди частенько втікав на побачення із кільцем "Юти", а розвиток подій дозволив йому набрати аж 50 очок за матч і оформити дабл-дабл. У складі джазменів йшла гра у Бузера і Вільямса, яких, що цікаво, непогано підтримував гравець із лави - Кайл Корвер. Усе могло вирішитись у основний час, і на користь гостей, якби влучним був кидок того таки Дерона Вільямса за рівного рахунку - по 107. Втім і одним овертаймом справу команди не закінчили. Це вже Вейд із сиреною спробував стати героєм матчу - знову невдало - по 115 і овертайм №2.Знову шанс у Двейна - мимо і вкотре рівно - 125:125. Тривати безкінечно це не могло і втомлені глядачі таки дочекались фіналу триллеру. "Маямі" завдяки всюдисущому Вейду помітно додало і закінчило матч на свою користь - 140:129.“Міннесота” у основний час переграла “Шарлот”, а “Чикаго” - “Нью-Орлеан”. “Сан-Антоніо” дотиснуло “Х’юстон”. Прогнозовано тріумфували “Денвер” і “Фінікс”.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 березня 2009
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