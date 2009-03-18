США: Баскетбол

З таким Новіцкі ще можна розраховувати на плей-оф.

“Даллас Маверікс” ведуть відчайдушну боротьбу під сонцем і все ще зберігають непогані шанси на вісімку найкращих у західній конференції. Вмотивованість "бродяг" відчув на собі і "Детройт". Що робити із господарями паркету, які повільно, але перманентно нарощували перевагу, "Пістонс" здається не знали упродовж перших трьох чвертей. Свої очки із будь-яких дистанцій набирав Новіцкі, активно під кільцем суперника діяв Дампьєр і Террі. Німець зрештою став найкращим бомбардиром матчу - 30 очок. Гості прокинулись, коли все уже було практично втрачено, і попри старання найактивнішого у складі "Детройта" Тайшона Прінса, знівелювати перевагу суперника так і не зуміли. 103:101 - “Даллас” зберігає комфортну перевагу над 9-м у Конференції “Фініксом”, “Детройт” – 7-й на сході.Відсутність турнірних завдань дозволяє розслабитись лідерам - перші на заході “Лейкерс” несподівано поступились “Філадельфії”, а чинний чемпіон “Бостон” - “Чикаго”. Такого не дозволяють собі “Клівленд” і “Атланта”, які виграли вже шості матчі поспіль. В домашніх стінах також тріумфували: “Сан-Антоніо”, “Юта” і “Голден Стейт”.