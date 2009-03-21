США: Баскетбол

В регулярному чемпіонаті NBA “Далас Маверікс” у виїзному матчі проти “Індіани Пейсерс” вирвали перемогу на останніх секундах матчу.

На паркеті Conseco Fieldhouse Протягом поєдинку 17 раз мінявся лідер: виходили вперед то “Індіана” то “Менфіс”. Домашні трибуни гнали вперед Індіану, як ще зберігає шанси потрапити у плей офф, як наслідок по Дабл Даблу зробили Гренджер та Мерфі. З третього періоду розпочалась битва тричокових.В якій виявились сильнішими господарі, однак їм це не допомогло. Трійка Маверікс Новіцкі, Террі та Райт набрали більше половини очок команди. За 20 секунд до закінчення поєдинку “Форд” подарував надію “Пейсерс” перевести поєдинок в овертайм кидком із шестиметрової дуги. За рахунку 92:92 долю матчу у свої руки взяв Новіцці. Дірк за 3 секунди до сирени, на мить звільнившись від опіки не втратив своєї нагоди. Різниця в 2 очки на користь “Даласа”. У інших матчах дня “Торонто” поступилось “Шарлот”, а “Маямі” “Нью-Джерсі”. “Сакраменто” познущались над “Нью-Йорком”. “Детройт” не мав проблем із “Кліперс”. “Нью Орлена” перекидав “Менфіс”, а “Юта” “Оклахому”. Здобули свої перемоги “Хьюстон”, “Бостон”, “Денвер” та “Голден Стейт”.