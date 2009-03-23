США: Баскетбол

Політ шершня!

Не гірше аніж джміль Римського-Корсакова ширяють у Національній баскетбольній асоціації “шершні” із Нового Орлеану. Завдяки третій поспіль перемозі, “Орнетс” вочевидь вже не віддадуть свого місця у плей-оф. Гра на виліт не світить “Голден Стейт”, звідси і відсутність опору збоку гостей.Практично все вдавалось “Нью-Орлену” у першій половині гри - залюбки ходив під кільце Кріс Пол, кілька разів в гордій самотності атакував Девід Вест, зрештою саме ця парочка зробила результат. У Пола 27 очок і звання найрезультативнішого у матчі, Вест до показника партнера не добрав лише 3 очки. Віддавши ініціативу “Голден Стейт” у заключній чверті, господарі підсумкового результату собі не зіпсували - 99:89. “Маямі” в гостях дотиснуло “Детройт”, “Оклахома” відстояла перемогу в матчі проти “Міннесоти”, “Х’юстон” був сильнішим за” Сан-Аноніо”, а “Торонто” - за “Лос-Анджелс Кліпперс”. “Клівленд” продовжив тріумфальну серію до 9перемог на паркеті “Нью-Джерсі”, “Філадельфія” почувалась не менш комфортно в гостях у “Сакраменто”.