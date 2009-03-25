США: Баскетбол

Перемагають більш вмотивовані.

"Юта Джаз" відчуває подих у спину збоку конкурентів у боротьбі за зону плей-оф у західній конференції NBA, тож програвати "Х’юстону" господарі паркету не збирались. Знаходити протидію Віллямсу, Бріверу і Бузеру "ракетам" ще вдавалось у першій половині гри, надалі ж перевага "Юти" була беззаперечною. Перекривши кисень Яо Міню і Рону Артесту, "джазмени" поступово нарощували перевагу, вийшовши на заключну чверть вже з плюс 8. Очевидно, що найкращим у складах обох команд став гравець саме "Юти".Дерон Вільямс набрав 19 очок і ще з 12 результативними передачами оформив дабл-дабл. 99:86 на - "джазмени" зміцнюють 6 позицію, "Юта" на тому таки Заході залишається 3. Лідер конференції "Лос-Анджелес Лейкерс" переконливо виграли на паркеті "Оклахоми", "Чикаго" переграло конкурента у боротьбі за зону плей-оф "Детройт". "Сан-Антоніо" лише на одне очко перевершило "Голден Стейт".