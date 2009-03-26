США: Баскетбол

“Денвер” закріпився на четвертій позиції Західної конференції NBA.

У черговій грі регулярного чемпіонату "Нагетс" здобули перемогу над найближчим переслідувачем “Новим Орлеаном”. Як не намагались "Хорнетс" виправдати надії власних вболівальників, нічого не змогли вдіяти із лідерами “Денвера” Ентоні та Біллапс.29 очок за гру закинув найрезультативніший на паркеті Кармело, 26 набрав Ченсі, до того ж ще 16 пунктами відзначився Джей.Ар. Сміт.У “Нью-Орлеані” ж навіть дабл-даблу Крісу Полу не вдалось сягнути 20-очкової позначки. 101:88 за “Наггетс”. У “Денвера” 46 перемог у 72-х матчах. В активі "Хорнетс" на два успіхи, як і на дві гри менше.Тим часом нове клубне досягнення встановив “Клівленд”. Перегравши “Нью-Джерсі”, “Кавальєрс” здобули рекордну 58-у перемогу у сезоні. Перше місце у Південно-Східному Дивізіоні забезпечило “Орландо”. “Меджік” у рідних стінах переграли переможців Атлантичної Зони “Бостон Селтікс”.