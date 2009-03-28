США: Баскетбол

Довго розганялися, тож полетіти вдалося вже запізно.

Яструби із Атланти не зуміли на власному майданчику переламати хід подій матчу із "Бостон Селтікс" в рамках регулярного чемпіонату NBA. Чинні чемпіони, мабуть, відчуваючи, що у кінцівці поєдинку буде не просто, нарощувати перевагу взялися зі стартових секунд - зусиллями насамперед Пірса, Алена та Девіса, перед вирішальною 12-хвилинкою "Бостон" мав у запасі комфортний гандикап у 17 очок.Рятувати справу для господарів взялися Джош Сміт та Джо Джонсон, однак навіть по 22 очки від кожного з цієї парочки вплинути на результат вже не змогли – 99:93 за "Бостоном". В інших матчах ночі "Орландо" впоралося із "Мілуокі", "Шарлот Бобкетс" здолали "Філадельфію", "Торонто" виявилося сильнішим за "Оклахому". 11 поспіль перемогу здобув "Клівленд", 5 - "Лос-Анджелес Лейкерс". "Нью-Йорк" був сильнішим за "Новий Орлеан", "Сан-Антоніо" та "Мемфіс" впоралися із "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Сакраменто Кінгс" відповідно.