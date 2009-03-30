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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Баскетбол

09:34, 30 березня 2009 218

В NBA нічиїх не буває.

І "Детройту", і "Філадельфії" потрібна була перемога в очному поєдинку регулярного чемпіонату Національної Баскетбольної Асоціації. Обидві команди перебувають всередині турнірної таблиці Східної Конференції, тож кожна поразка що "Пістонс", що "Сіксерс" завдає серйозного удару перспективам потрапити у "гру на виліт".Впродовж 3 чвертей команди впритул набирали очки, причому успішніше кошик суперників атакувала "Філадельфія". Та "Детройт", поступаючись у рахунку відстояв реноме господарів паркету в останній 12-хвилинці.49 очок, які на двох набрали найрезультативніші у грі Ігудала і Янг, не вистачило "Сіксер", аби уникнути поразки. Відразу 4 хлопців у білих майках "Пістонс" до фінальної сирени встигли закинути понад 10, а Тейшен Прінс подолав ще й 20-пунктову позначку. 101 на 97 за "Детройтом". Вже 12 поспіль перемогу здобув "Клівленд" - не пощастило "Далласу". А от "Лейкерс" поступились "Індіані". Загалом в усіх матчах ігрового дня перемоги святкували виключно господарі поєдинків. Фанів на трибунах не підвели "Міннесота", "Торонто", "Бостон", "Індіана", "Нью-Орлеан" і "Сакраменто". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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