США: Баскетбол

Шансів на плей-оф не має - можна погратись у кота і мишу.

223 очки за чотири чверті закинули баскетболісти "Голден Стейт" та "Мемфіса" в очному побаченні регулярного чемпіонату NBA, при цьому вісім разів змінюючи лідера поєдинку.Після рівної першої чверті (27-27) на 4 очки більше за суперників у другій 12-тихвилинці зуміли закинути "Грізліс". Відповіддю "Воріорс", стала вдала гра найрезультативнішого у матчі Еліса, який допоміг перехилити шальки терезів на бік господарів паркету у третій чверті.Та гості і вивели з ладу лідера "золотих штатів" і повернули ініціативу в останній частині зустрічі. Насамперд завдяки Майо, Конлі і Гею які, на трьох закинули шістдесят шість пунктів "Мемфіс" все ж вирвав перемогу з підсумковим рахунком 114:109.Перегравши “Маямі”, шосту поспіль перемогу здобуло “Орландо”. Турнірне становище суттєво ускладнили “Нью-Джерсі Нетс”, які поступились “Фініксу”. Ще гірші справи у “Нью-Йорка”. “Нетс” програли “Юті”.