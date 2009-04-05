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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Баскетбол

14:02, 5 квітня 2009 242

Виправданий відпочинок.

Не спішить перемагати в регулярному чемпіонаті NBA "Атланта", яка програє вже третій матч поспіль. Яструбів можна зрозуміти - стрибнути вище четвертої позиції на "сході" команді вже не вдасться, сумнівно що наздоженуть "Атланту" конкуренти. Інший настрій у "Орландо Меджик” намагаються обійти "Бостон" у боротьбі за другу сходинку.Більш вмотивовані гості подій не форсували і пішли переможеними на велику перерву. До справи Ховард і компанія взялись у третій 12-тихвилинці. Двайт до слова розійшовся не на жарт, при чому мова не про атаку кільця суперника. У центрового "Орландо" просто феноменальна кількість підбирань - 23, а 21 набране одне очко дозволили Ховарду оформити дабл-дабл. 88:82 - від “Бостона” “Меджик” відділяє одна перемога.У протистоянні аутсайдерів “Нью-Йорка” і “Торонто” сильнішими були “Репторс”, які виграли вже шостий матч поспіль. “Чикаго” впоралось із “Нью-Джерсі”, а “Філадельфія” - із “Детройтом”. По виїзному успіху в активах “Маямі” і “Мемфіса”. “Денвер” не мав проблем в матчі проти “Лос-Анджелес Кліпперс”.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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