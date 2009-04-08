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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Баскетбол

14:09, 8 квітня 2009 301

Матадор з Манхетена Чикагського бика не проведе.

В регулярному чемпіонаті NBA “Чикаго Булз” покращили свої шанси на прохід у плей-офф завдяки перемозі над “Нью-Йорк Нікс”. Гостям, які безнадійно завершують чемпіонат, не допомогли ні двадцять 6 очок Чендлера, ні 23 Харінгтона.Нью-Йорк програвши, першу чверть із різницею у 2 очки - до початку четвертої уже лідирував з перевагою у 6 пунктів. Втім “Чикаго” вже не вперше у цьому сезоні видало феноменальну кінцівку, накидавши у кошик “Нікс” в останній чверті 29 очок, при цьому бики в захисті пропустили результативних атак в порівнянні небагато - “Нью-Йорк в останній 12-тихвилинці набрав найменше ніж у всіх попередніх - 19 пунктів.На паркеті серед господарів найрезультативнішим виявився Хінріч із 25 очками. 110:103. Тепер “Булз” тримають “Шарлот” на відстані трьох перемог і займають сьоме місце у Східній конференції.“Боктес” перекидавши “Філадельфію” все ще зберігають шанси на плей-оф. “Торонто”, які не гратимуть у цьому сезоні на виліт, поступились “Аталанті”. Протистояння “Маямі” та “Нью-Орлена”, які уже вирішили свої турнірні завдання, закінчилось перемогою останніх. “Портленд” попри віхид у плей-офф переміг “Менфіс”. “Сан-Антоніо” переграло “Оклахому”. Здобули свої перемоги “Х’юстон”, “Лейкерс” та “Міннесота”. “Тімбервувз” як відомо в плей-офф не потрапляють. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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