США: Баскетбол

Ракети злітають ще вище.

На третє місце у західній конференції NBA піднялись "Х’юстон Рокетс" після виїзної перемоги над "Сакраменто Кінгс". Абсолютний аутсайдер регулярного чемпіонату почав доволі непогано - королі записали до свого активу першу половину гри – 54:49. Втім, у заключних двох чвертях стримувати Міня та Артеста у господарів так само успішно вже не вдавалося.Рон закінчив гру у статусі найрезультативнішого - 26 очок, 20 пунктів набрав Яо. 11598 - за "Х’юстоном". Усі перспективи, аби потрапити до плей-оф, є у Чикаго, після того як "булз" переграли Філадельфію. У протистоянні лідерів "Заходу" "Лос-Анджелес Лейкерс" були сильнішими за "Денвер Наггетс".