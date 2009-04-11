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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Баскетбол

14:52, 11 квітня 2009 220

В плей-оф місце гарантували, час вирішувати інші завдання.

"Даллаc Меверікс" зберегли хороші шанси на шосте місце у західній конференції за підсумками регулярного чемпіонату NBA. Господарі паркету переконливо розпочали матч проти прямого конкурента - "Нью-Орлеану", власне перша чверть і стала запорукою успіху "Далласа" - 30:17. Як не старався упродовж решти ігрового часу лідер "шершнів" Кріс Пол, усе на що спромоглась "трійка" гостей стати найрезультативнішим у грі – 42 очки. Слово за "Меверікс" у відповідь тримали Дірк Новіцкі та Джош Ховард - обоє накидали по 25 пунктів. Підсумковий рахунок зустрічі 100:92 два на користь “Далласа” констатував - команди досягли однакового показника за перемогами та поразками.Достроково першим на сході став “Клівленд” після перемоги над “Філадельфією”. “Бостон” впорався із “Маямі”, путівку до плей-оф завдяки перемозі в матчі проти “Нью-Джерсі” та поразці “Індіани” виборов “Детройт”. Повноцінні канікули чекають на “Шарлот”, який поступився “Оклахомі”. “Нью-Йорк” виграв на паркеті “Орландо”.У протистоянні аутсайдерів сходу “Вашингтон” здолав “Торонто”. Вдома тріумфували “Сан-Антоніо”, “Портленд” і “Лос-Анджелес Кліпперс”. “Х’юстон” переграв у гостях “Голден Стейт”.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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