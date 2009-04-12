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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Баскетбол

14:34, 12 квітня 2009 205

По 40.

"Чикаго Булз" зрівняло баланс перемог та поразок у регулярному чемпіонаті NBA, перегравши у рідних стінах "Шарлот". Ведучи боротьбу за якнайвищі позиції серед 8 вибраних у східній конференції, "бики" не зчулись, як виграли вже 4 матч поспіль, а крім того вийшли на чисте 7 місце у конференціїКувати перемогу над "Бобкетс", які у плей-оф не гратимуть, "Чикаго" розпочало вже у першій чверті. Попри це переконливий старт господарів, схоже, не пригнітив гостей. Найперше Діав та Фелтон зуміли налагодити гру "Шарлот", і вже "Бобкетс" вели перед у третій 12-хвилинці."Чикаго" вчасно опам’яталось, а найбільше бажання перемогти демонстрував Бен Гордон. Атакуючи передусім з-за дуги - у Гордона 7 із 12 реалізованих триочкових, лідер "Булз" набрав у підсумку аж 39 очок.Заключна чверть пройшла повністю під знаком "бика" - 35 на 23 і 113 на 106 у підсумку. Поразки зазнав "Детройт", від якого власне і відірватись "Чикаго". Вдома "Нью-Джерсі" переграло "Орландо", "Фінікс" був сильнішим в гостях аніж "Міннесота". "Мілуокі" впоралось із "Оклахомою", по виїзному успіху в активах "Голден Стейт" і "Портленда". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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