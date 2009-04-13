США: Баскетбол

Гра одного актора.

Двейн Вейд у найкращих традиціях його повітряної величності Майкла Джордана приніс своєму клубові перемогу в одній з останніх ігор регулярного чемпіонату НБА. Попри гарантоване місце у плей-оф "Маямі" ще слід відстояти свою четверту позицію, на яку посягають "Філадельфія" та "Чикаго". Цей факт вочевидь став неабияким стимулом для Двейна Вейда. "Нью-Йорк Нікс" наче й не відпускали "Хіт" далеко від себе, проте, що робити із найкращим снайпером цього сезону, відверто не знали. 3 чверті вистачило Двейну, аби накидати у кільце суперників 50 очок. В останній 12-хвилинці лідер Маямі дозволив закидати вже партнерам, сам тим часом набравши 5 пунктів. Тож 55 очок в кільце суперника за матч стали особистим рекордом Двейна Вейда, ну і звісно принесли перемогу його команді - 122 на 105. "Новий Орлеан" впорався із "Далласом", "Клівленд" розгромив чинних чемпіонів - "Бостон Селтікс", "Торонто" здолало "Філадельфію", а "Сан-Антоніо" - "Сакраменто". "Лос-Анджелес Лейкерс" не мали проблем із "Мемфісом".