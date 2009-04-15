США: Баскетбол

Зупинилися на півдороги.

"Філадельфія Сіксерс", здобувши право грати в раунді плей-оф, вирішила, що справа зроблена. Баскетболісти із Пенсільванії програють матч за матчем, втрачаючи позиції у турнірній таблиці Східної конференції і тепер очікують на сильного суперника у наступній стадії змагань.Перервати чорну смугу підопічні Тоні ДіЛео спробували у матчі проти "Бостона". Спочатку справи у "Сіксерс" ішли доволі непогано - Вільямс та Янг ефектно завершували швидкі контр-атаки господарів і до великої перерви забезпечили перевагу "Філадельфії" у 8 очок. Перекреслив усі старання суперників лідер "Селтікс" Пол Пірс. 34 номер "кельтів" продемонстрував неймовірний відсоток попадання з далекої дистанції - майже 80. 7 із 9 кидків з-за дуги від лідера "Бостона" досягнули мети, а сам Пірс із 31 очком став найрезультативнішим гравцем гри.Як наслідок - за 2,5 хвилиною до фінальної сирени гості вийшли вперед і своєї перемоги вже не впустили. 98 на 100 - 6 поспіль поразка "Філадельфії". Якщо матчі останнього ігрового дня нічого не змінять у турнірній таблиці Сходу, то саме ці команди зустрінуться між собою у першому раунді плей-оф.