17:34
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Бокс

10:28, 15 квітня 2009 216

Успіхів тобі поза канатами золотий хлопчик.

Один з найвідоміших боксерів в історії цього виду спорту Оскар Де Ла Хойя офіційно оголосив про завершення своєї сімнадцятирічної кар’єри на профі-рингу.Оскар Де Ла Хойя (десятиразовий чемпіон світу): "Я оголошую про завершення своєї кар’єри, оскільки я займаюся цим з 5 років. Це любов і пристрасть мого життя. Бокс - це те, для чого я був народжений. І коли я вже не можу боксувати на найвищому рівні - це не справедливо по відношенню і до себе і до вболівальників. Я дійшов висновку, що це кінець. Кінець всередині рингу для мене".10 разів "золотий хлопчик" здобував чемпіонські пояси у 6 різних вагових категоріях. 39 разів Де Ла Хойя ішов з рингу переможцем, і 30 раз в цей час суперники лежали на підлозі. Першу поразку дуже спірним рішенням суддів Де Ла Хойя отримав в своєму 32 поєдинку від Фелікса Трінідада.Саме тоді його кар’єра потрохи пішла на спад, він програв ще 5 боїв, щоправда слід зазначити лише великим суперникам - двічі Шейну Мослі, Бернарду Хопкінсу, Флойду Мейвезеру молодшому і врешті Мені Пакьяо. До слова від поєдинку проти філіппінця Оскара відмовляли усі хто міг, однак 6 грудня 2008 року він вийшов на ринг, а у 8 раунді з його кута вилетів білий рушник.4 місяці знадобилося Де Ла Хойї аби прийняти одне з найважчих рішень в житті і піти з боксу. Щоправда не зовсім - у "золотого хлопчика" залишається успішна промоутерська компанія "Голден Бой промоушн" тож тепер він вестиме до слави інших. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 317
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17155
Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
сьогодні, 16:22 Савченко викликали на допит у СБУ, проте вона виїхала за кордон
1413
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 611
Посадити генерала Рубана: чому голову
сьогодні, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2182
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук