Успіхів тобі поза канатами золотий хлопчик.

Один з найвідоміших боксерів в історії цього виду спорту Оскар Де Ла Хойя офіційно оголосив про завершення своєї сімнадцятирічної кар’єри на профі-рингу.Оскар Де Ла Хойя (десятиразовий чемпіон світу): "Я оголошую про завершення своєї кар’єри, оскільки я займаюся цим з 5 років. Це любов і пристрасть мого життя. Бокс - це те, для чого я був народжений. І коли я вже не можу боксувати на найвищому рівні - це не справедливо по відношенню і до себе і до вболівальників. Я дійшов висновку, що це кінець. Кінець всередині рингу для мене".10 разів "золотий хлопчик" здобував чемпіонські пояси у 6 різних вагових категоріях. 39 разів Де Ла Хойя ішов з рингу переможцем, і 30 раз в цей час суперники лежали на підлозі. Першу поразку дуже спірним рішенням суддів Де Ла Хойя отримав в своєму 32 поєдинку від Фелікса Трінідада.Саме тоді його кар’єра потрохи пішла на спад, він програв ще 5 боїв, щоправда слід зазначити лише великим суперникам - двічі Шейну Мослі, Бернарду Хопкінсу, Флойду Мейвезеру молодшому і врешті Мені Пакьяо. До слова від поєдинку проти філіппінця Оскара відмовляли усі хто міг, однак 6 грудня 2008 року він вийшов на ринг, а у 8 раунді з його кута вилетів білий рушник.4 місяці знадобилося Де Ла Хойї аби прийняти одне з найважчих рішень в житті і піти з боксу. Щоправда не зовсім - у "золотого хлопчика" залишається успішна промоутерська компанія "Голден Бой промоушн" тож тепер він вестиме до слави інших.