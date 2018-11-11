США допоможе Україні з розвитком енергетичної інфраструктури

Міністр енергетики США Рік Перрі під час покладання квітів на знак вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві сказав, що США готові допомогти Україні з розвитком енергетичної інфраструктури.

Про це він повідомив на сайті посольства США в Україні.

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Міністр енергетики США Рік Перрі сказав, що приватні компанії Сполучених Штатів, а також урядові структури готові бути тривалими партнерами на шляху становлення економічної свободи України.

Ціна свободи часом є дуже високою. І українські патріоти, чиї фото ми бачимо на цій стіні, заслуговують на вшанування довічно. Один із способів вшанувати їхню пам’ять – це забезпечити, щоб в Україні панувала економічна свобода,

– додав міністр.