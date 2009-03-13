США: Хокей

Усе найцікавіше попереду!

"Нью-Йорк Рейнджерс", що перебувають у найспекотнішій середній частині турнірної таблиці Східної Конференції NHL, повернулись у зону Кубка Стенлі. 35-у в регулярному чемпіонаті перемогу нью-йоркці здобули у “Нешвілі”.Шон Евері скористався інертністю голкіпера суперників вже на четвертій хвилині матчу. У тому ж першому періоді, втім, "Предаторз" не лише відігрались, але й повели у рахунку. Спочатку в більшості паритет відновив Веббер, а згодом автогол до свого пасиву записав рейнджер Жірарді, шайбу, все ж, записали на хижака Дюмона. На радість гостям, відверто не йшла справи у воротаря “Нешвіла”.Ден Еліс не найкращим чином зіграв за воротами, коли у другому періоді статус кво вже для "Рейнджерс" встановлював Гомес, а далі розгубився у скупченні гравців, коли за Нью-Йорк забивав ще й Стаал. Насамкінець представники Великого Яблука відзначились ще й у меншості. В середині третьої двадцятихвилинки крапку у грі поставив Шострьом. 4:2.Тож, "Рейнджерс" піднялись на сьому позицію на Сході завдяки невдачам “Кароліни” і “Флориди”. Лідер конференції “Бостон” завдав поразки “Оттаві”. “Нью-Джерсі” перемогло “Фінікс”. “Філадельфія” поступилась “Вашингтону”. “Еоламбус” у серії булітів переміг “Пітсбург”.Вдалим день був також для “Калгарі”, “Тампи-Бей”, “Айлендерс”, “Сент-Луїса”, “Колорадо” і “Атланти”.