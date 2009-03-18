США: Хокей

Рекорду бути - вирішив і вистояв.

Голкіпер "Нью-Джерсі Девілс" - Мартін Бродо відтепер рекордсмен NHL за кількістю здобутих перемог у регулярному чемпіонаті у своєму амплуа. Те що досягнення легендарного Патріка Роя неодмінно впаде, гості із Чикаго зрозуміли вже на першій хвилині - Джемі Лангербрюнер пробив Хабібуліна на 38 секунді матчу. 552 перемога Бродо стала ще ближчою, коли за 5хвилин на п’ятачку вдало діяв Тревіс Зейджак. Під завісу другого періоду "дияволи" проводять блискавичну атакуі Браян Джіонта, здається, знімає усі питання - 3:0. Старався треба сказати і майбутній рекордсмен - Бродо парирував за матч 30 кидків, щоправда пострілів Баркера і Бафліна таки не взяв. Був шанс у "Блек Хоукс" і взагалі перевести гру в овертайм, але за 5 хвилин до фінальної сирени високий клас підтвердив той таки Бродо. 3:2 - четверта перемога поспіль дозволяє "Нью-Джерсі" закріпитись на другій сходинці східної конференції, Чикаго попри третю поспіль поразку - четверте не "заході".Лідер регулярного чемпіонату “Детройт” переграв “Філадельфію”. “Нью-Йорк Рейнджерс” був у серії булітів влучнішим за “Монреаль”. Вдома тріумфували “Оттава” і “Пітсбург” Федотенка. Клуб іншого українця Понікаровського - “Торонто” за булітами переграв “Тампу”. “Вашингтон” в суху виграв у “Флориди”.Успішно на власному льоду діяли “Міннесота”, “Ванкувер”, “Фінікс” і “Едмонтон”.