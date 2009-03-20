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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

19:22, 20 березня 2009 214

Півсотні шайб від Алєксандра Овєчкіна.

Гол росіянина у ворота "Тампи" став 50 у сезоні від форварда "Вашингтону". Втім більший резонанс, аніж саме досягнення, викликало те, як святкував свій успіх Алєксандр Великий. Восьмий номер "столичних" кинув клюшку на лід і почав вдавати, нібито вона гаряча. Овєчкін зізнався, що таку міні-виставу планував разом із партнерами ще перед матчем - аби подразнити коментаторів, які засуджують росіянина за надто емоційне святкування голів.Розкритикували хокеїста натомість із табору суперників. Наставник "Тампи" Рік Токкет зауважив, що якщо всі почнуть робити так, як Овєчкін, ще в першому періоді, то цей період затягуватиметься на три години. Невідомо що більше розгнівало тренера - чи то спектакль від росіянина, а чи три очки за системою гол плюс пас, що їх Алєксандр здобув у матчі проти "блискавок". "Вашингтон" відсвяткував перемогу 5:2, а Овєчкін здобув титул зірки номер один ігрового дня в Національній лізі.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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