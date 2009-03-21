США: Хокей

Наздоганяючи “Ойлерс”.

Впродовж усього домашнього поєдинку регулярного чемпіонату NHL проти “Едмонтон Ойлерс” “Чикаго Блек Хоукс” перебували у ролі наздоганяючих. Ще у першому періоді Болланду довелося відповідати на шайбу Пеннара, а Баррішу на влучний кидок у виконанні Кольяно.Вже у другій 20-тихвилинці “Олерс” втретє у поєдинку вийшли вперед після справжнього аншлагу біля воріт Хабібуліна. Честь відігруватися випала Баркеру і на ту мить біля воріт Ролосона людей теж назбиралося чимало. На другу перерву з перевагою все ж пішли гості. Ґаґнер вправно розібрався із російським голкіпером “Чикаго”.Зрештою команди вирішили не відступати від інтригуючого сценарію і Хавлат став єдиним хто відзначився у вирішальному періоді, перевівши гру в овертайм, закидати в якому у команд сил не залишилося. У серії ж булітів вгнатися за “Едмонтоном” чикагцям не вдалося. “Ойлерс” завдяки перемозі закріпилися на сьомій сходинці Західної конференції.“Нью-Джерсі” розбило “Міннесоту”, “Кароліна” вирвала перемогу у “Айлендерс”, “Філадельфія” виявилася сильнішою за “Баффало”, а “Пітсбург” не залишив шансів “Лос-Анджелесу”. По виїзній перемозі в активі “Детройта” і “Сент Луїса”.