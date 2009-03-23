США: Хокей

Сусідські розбірки.

“Пітсбург Пінгвінс” та “Філадельфія Флаєрс” ведуть відчайдушну боротьбу за третю сходинку Східної Конференції у регулярному чемпіонаті NHL, тож очне побачення передусім мало принциповий характер. Гості із Філадельфії відсиджуватись у захисті не збирались - на підтвердження результативний кидок Саймона Ганьє вже на шостій хвилині протистояння. До свого активу записала “флаєрс” і старт другого періоду - Скоту Хартнелу залишалось лише підставити ключку після прострілу Джефа Картера. Напевно запізно взялись за голову “пінгвіни” - лише в середині третьої 20-тихвилинки Кріс Летанг скоротив відставання, “Філадельфія” вже перемоги не віддала. Кинувшись вперед оголивши власні ворота “Пітсбург” пропустив ще й втретє - порожні ворота розстріляв Дерол Поу. 3:1 - обом командам поки зарано розслаблятись у боротьбі за місце у плей-оф.В “Бостоні” зустрілись ще одні сусіди по турнірній таблиці - перша команда сходу не залишила шансів “Нью-Джерсі”. Також переконливо діяли вдома “Міннесота” і “Чикаго”, “Оттава” завдала у Нью-Йорку поразки “Рейнджерс”. “Анахайм” розбив “Фінікс”, “Сан-Хосе” впоралось із “Колорадо”.