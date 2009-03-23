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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

14:47, 23 березня 2009 179

Сусідські розбірки.

“Пітсбург Пінгвінс” та “Філадельфія Флаєрс” ведуть відчайдушну боротьбу за третю сходинку Східної Конференції у регулярному чемпіонаті NHL, тож очне побачення передусім мало принциповий характер. Гості із Філадельфії відсиджуватись у захисті не збирались - на підтвердження результативний кидок Саймона Ганьє вже на шостій хвилині протистояння. До свого активу записала “флаєрс” і старт другого періоду - Скоту Хартнелу залишалось лише підставити ключку після прострілу Джефа Картера. Напевно запізно взялись за голову “пінгвіни” - лише в середині третьої 20-тихвилинки Кріс Летанг скоротив відставання, “Філадельфія” вже перемоги не віддала. Кинувшись вперед оголивши власні ворота “Пітсбург” пропустив ще й втретє - порожні ворота розстріляв Дерол Поу. 3:1 - обом командам поки зарано розслаблятись у боротьбі за місце у плей-оф.В “Бостоні” зустрілись ще одні сусіди по турнірній таблиці - перша команда сходу не залишила шансів “Нью-Джерсі”. Також переконливо діяли вдома “Міннесота” і “Чикаго”, “Оттава” завдала у Нью-Йорку поразки “Рейнджерс”. “Анахайм” розбив “Фінікс”, “Сан-Хосе” впоралось із “Колорадо”. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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