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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

09:03, 25 березня 2009 206

Боягузи, як відомо, в хокей не грають.

Хоча хокеєм це важко назвати. Свідками справжньої льодової баталії стали глядачі на "Медісон Сквер Гарден", які прийшли подивитись на протистояння "Нью-Йорк Рейнджерс" та "Міннесоти Вайлд" у регулярному чемпіонаті NHL. Про яке видовище могла йти мова у цьому матчі - обидві команди все ще чіпляються за 8 найкращих. "Рейнджерам", щоправда достатньо втриматись там, у Міннесоти - завдання складніше. Повправлявшись у боксі, хлопці таки взялись до більш традиційного заняття. Ледь не з сиреною на першу перерву із другої спроби господарів вивів вперед українець із російським паспортом Нікалай Жердєв. "Міннесота" із відповіддю не затягувала - вже на старті другої двадцятихвилинки на табло горіли дві одиниці після кидка Маріана Габоріка. Не встиг секундомір відрахувати хвилину, як знову "Рейнджерс" попереду, цього разу остаточно - Скот Гомес перфектно замкнув передачу Шона Евері. 2:1 - "рейнджери" залишаються 7 на Сході, "Міннесота" наразі лише 11 у своїй конференції. Українець Понікаровський доклався до перемоги свого "Торонто" над "Вашингтоном", віддавши результативну передачу. "Монреаль" не залишив шансів "Атланті". "Тампа" в овертаймі дотиснула "Коламбус". Вчетверте поспіль виграв "Анахайм". "Сент-Луїс" був сильнішим за "Лос-Анджелес". Виїзні перемоги в активах "Ванкувера" і "Детройта". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 березня 2009
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