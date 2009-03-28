18:44
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

13:02, 28 березня 2009 248

Сезон для Олексія Понікаровського невдовзі закінчиться.

Принаймні шанси команди українця "Торонто" пробитися до раунду плей-оф дедалі менші. У поєдинку проти "Баффало" "кленові листки" змогли зберегти свої ворота "сухими" лише впродовж 37 секунд після стартової сирени - відзначився німець Йохен Хехт.Згодом Конноллі подвоїв перевагу "шаблюк". Честь команди кулаками вирішив відстояти Джамал Майєрс. Але й тут "Торонто" виявилося слабшим. Перемога в бійці на ковзанах - за "тафгаєм" "Баффало" Полом Гостадом. Тим часом голи Пайє та Конноллі доводять перевагу господарів до 4 шайб.Рятувати гідність 13-разового володаря Кубка Стенлі взявся Бойд Деверо - в його активі гол та результативна передача. До мінімуму перевагу "шаблюк" звів слов’янський легіон "Торонто". Понікаровський віддав дуже зручний пас Кулєміну, і росіянин зробив рахунок 4:3. На більше гостей із Канади не вистачило.Пол Гостад доказав, що він уміє не лише добре махати кулаками, але й ключкою не гірше грає. Забіяка з "Баффало" покарав голкіпера суперників за те, що той загубив шайбу. 5:3 - друга поспіль перемога підопічних Лінді Раффа, які все ще не втрачають надії зіграти в плей-офф. В інших матчах "Вашингтон" також із рахунком 5:3 переміг "Тампу", "Ванкувер" на виїзді здолав "Колорадо", а "Едмонтон" - "Анахайм". "Детройт" на власному майданчику не спромігся закинути бодай шайбу у ворота аутсайдерів ліги - "Айлендерс". 3 перемогу поспіль здобуло "Чикаго". Цього разу в овертаймі  над "Нью-Джерсі". 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 301
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
186
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
836
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
900
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 515
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук