США: Хокей

Сезон для Олексія Понікаровського невдовзі закінчиться.

Принаймні шанси команди українця "Торонто" пробитися до раунду плей-оф дедалі менші. У поєдинку проти "Баффало" "кленові листки" змогли зберегти свої ворота "сухими" лише впродовж 37 секунд після стартової сирени - відзначився німець Йохен Хехт.Згодом Конноллі подвоїв перевагу "шаблюк". Честь команди кулаками вирішив відстояти Джамал Майєрс. Але й тут "Торонто" виявилося слабшим. Перемога в бійці на ковзанах - за "тафгаєм" "Баффало" Полом Гостадом. Тим часом голи Пайє та Конноллі доводять перевагу господарів до 4 шайб.Рятувати гідність 13-разового володаря Кубка Стенлі взявся Бойд Деверо - в його активі гол та результативна передача. До мінімуму перевагу "шаблюк" звів слов’янський легіон "Торонто". Понікаровський віддав дуже зручний пас Кулєміну, і росіянин зробив рахунок 4:3. На більше гостей із Канади не вистачило.Пол Гостад доказав, що він уміє не лише добре махати кулаками, але й ключкою не гірше грає. Забіяка з "Баффало" покарав голкіпера суперників за те, що той загубив шайбу. 5:3 - друга поспіль перемога підопічних Лінді Раффа, які все ще не втрачають надії зіграти в плей-офф. В інших матчах "Вашингтон" також із рахунком 5:3 переміг "Тампу", "Ванкувер" на виїзді здолав "Колорадо", а "Едмонтон" - "Анахайм". "Детройт" на власному майданчику не спромігся закинути бодай шайбу у ворота аутсайдерів ліги - "Айлендерс". 3 перемогу поспіль здобуло "Чикаго". Цього разу в овертаймі над "Нью-Джерсі".