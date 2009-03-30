США: Хокей

Ось вони - борці за місце у когорті обраних.

Інстинкт справжніх хижаків проявили представники "Нешвіла", які перебуваючи у зоні ризику, проковтнули чинного володаря Кубка Стенлі на завершальній стадії поточного регулярного чемпіонату NHL.Навіть у лігві "Червоних Крил" вивести уперед "Предаторс" в дебюті поєдинку не посоромився Салліван. "Ред Вінгс", щоправда не розм'якли і не лише відігрались зусиллями Зеттерберга. Але й вийшли уперед після шайби Семюельссона. Вже у 3 періоді й гості довели, що теж не ликом шиті. Спочатку на п'ятачку як слід повівся Ворд. А згодом Смітсон встановив 3:2 - знову на користь "Нешвіла". Заздалегідь гарантувавши місце у плей-оф, Детройт, все ж, вперто не бажав поступатись. Здалеку авантюрно кинув Френцен. Ось вам і 3:3.Тож, аби таки вичавити перемогу, "Предаторс" довелось проявити характер. Достатньо сил на завершальний удар таки зумів зберегти Зютер. Чітко пробивши також з дистанції Раян знайшов слабку ланку між ногами Осгуда - 4:3 у підсумку. 3 поспіль перемога дозволяє "Нешвілу" залишатись на прохідній до "Стенлі Кап" 7 позиції Західної Конференції. Боротьбу у регулярному чемпіонаті, втім, ще не завершено. Що довів найближчий переслідувач "Нешвіла" "Сент-Луїс", який на виїзді розгромив "Коламбус". "Оттава" посоромила "Тампу-Бей", "Філадельфія" не встояла перед "Бостоном". "Чикаго" було розбите "Ванкувером". По перемозі здобули "Анахайм" та "Міннесота".