США: Хокей

Хто не вірить, що у хокеї голкіпер - півкоманди?

Знайомтесь з Хенріком Лундквістом. Впевнена гра воротаря допомогла "Нью-Йорк Рейнджерс" перемогти "Нью-Джерсі Девілс" і зберегти непогані шанси завершити регулярний чемпіонат NHL у чільній вісімці Східної Конференції.Саме Лундквіст виборов звання "першої зірки матчу" парирувавши усі тридцять вісім кидків дияволів. А от візаві Хенріка Мартіну Бродо довелось тричі капітулювати перед господарями "Медісон Сквер Гарден". Рейнджери спалахнули результативністю у другому періоді. Як не вивертався вже згаданий Бродо, рахунок гри відкрив Дубінскі. Заледве дві хвилини встигли минути допоки перевагу господарів подвоїв Жірарді.Ну і насамкінець результативну триходівку органзували Евері, Гомес і Калахен. І як не лютував джерсієць Кларксон гамселячи байдужого автораавтора "асисту" Евері, на бодай шайбу престижу "Девілс" не спромоглись.3:0 на користь "Нью-Йорка". А от у інших матчах ігрового дня “Сан-Хосе” переграло “Калгарі”, а “Даллас” в овертаймі поступився “Фініксу”.