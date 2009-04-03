США: Хокей

"Кароліна" нестримна.

"Урагани" здобули вже сім звитяг поспіль і для того, аби гарантувати собі місце в зоні плей-оф залишилося перемогти ще два рази. Сьомою жертвою підопічних Моріса Пола стали нью-йоркські рейнджери. На п'ятій хвилині більшість реалізував Стаал.Через хвилину настав час для скандинавських розбірок. Отак фінський нападник Туомо Рууту завдав пошкодження воротарю гостей Хенріку Люндквісту зі Швеції. Голкіпер, втім зміг продовжити гру і в першому періоді більше не пропустив. Натомість партнери Люндквіста рахунок зрівняли - свою дебютну шайбу в Національній хокейній лізі закинув однофамілець популярного чарівника - Корі Поттер. У другому періоді команди обмінялися голами. За "ураганів" відзначився Чед Лароуз, а за "рейнджерів" Ден Жирарді. Долю матчу вирішили півхвилини третього періоду, впродовж яких спочатку головна "зірка" поєдинку Лароуз оформив дубль, а потім Брінд-Амор встановив остаточний рахунок - 4:2. "Кароліна" вийшла на IV місце на Сході. "Рейнджерс" у цій же конференції - восьмі, в спину їм дихають "пантери" із Флориди.В інших матчах дня п'ята перемога поспіль в активі "Бостона". На виїзді по два очки здобули "Монреаль", "Сент-Луїс", "Калгарі" та "Сан-Хосе". "Анахайм" увійшов у зону плей-оф, по булітах перегравши "Ванкувер". "Фінікс" - "Лос-Анджелес" 2:1.