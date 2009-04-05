18:13
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

14:01, 5 квітня 2009 210

Не шкодуючи сил та амуніції.

Недитяча боротьба за останні 3 місця у зоні плей-оф від заходу точиться у Конференції. Серед претендентів на вісімку і “Нешвіл” із “Коламбусом”. "Блю Джекетс", попри статус гостей, розпочали переконливіше і вже на 6-й хвилині господарям довелось відіграватись після шайби Ріка Неша.Однак не встиг Ші Веббер ціною власної ключки відквитати шайбу, як “Коламбус” знову вийшов вперед. Без опіки залишили Їрі Новотни. У другій д20-тихвилинці Рік Неш зробив становище “Нешвіла” ще скрутнішим. Справжнім лідером команди у ці непрості для "Предейторс" хвилини став Джейсон Арнтон - його дубль повністю знівелював перевагу гостей. А згодом Радек Бонк вперше за матч вивів “Нешвіл” уперед. Бути овертайму - це Джейсон Вільямс врятував гру для “Коламбуса” за 4 хвилини до фінальної сирени. Втім і у додатковому таймі команди сильнішого не визначили. Вирішальною ж у протистоянні стала дуель Віла Койстінена та Стіва Мейсона, яку голкіпер “Коламбуса” програв. 5:4 - “Нешвіл” піднімається на 8 сходинку у Західній конференції, “Коламбус” залишається 6-м.В рідних стінах сильнішими за своїх опонентів були також “Бостон”, “Кароліна” та “Айлендерс”. Гостьові перемоги в активах “Нью-Джерсі” і “Монреалю”. “Оттава” за булітами переграла “Філадельфію”.“Даллас” в овертаймі дотиснув “Сент-Луїс”, “Едмонтон” був сильнішим за “Ванкувер”. “Анахайм” несподівано розбив лідера чемпіонату “Сан-Хосе”. “Лос-Анджелес” розгромив “Фінікс”.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 105
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
115
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2883
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1179
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 464
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук