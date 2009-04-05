США: Хокей

Не шкодуючи сил та амуніції.

Недитяча боротьба за останні 3 місця у зоні плей-оф від заходу точиться у Конференції. Серед претендентів на вісімку і “Нешвіл” із “Коламбусом”. "Блю Джекетс", попри статус гостей, розпочали переконливіше і вже на 6-й хвилині господарям довелось відіграватись після шайби Ріка Неша.Однак не встиг Ші Веббер ціною власної ключки відквитати шайбу, як “Коламбус” знову вийшов вперед. Без опіки залишили Їрі Новотни. У другій д20-тихвилинці Рік Неш зробив становище “Нешвіла” ще скрутнішим. Справжнім лідером команди у ці непрості для "Предейторс" хвилини став Джейсон Арнтон - його дубль повністю знівелював перевагу гостей. А згодом Радек Бонк вперше за матч вивів “Нешвіл” уперед. Бути овертайму - це Джейсон Вільямс врятував гру для “Коламбуса” за 4 хвилини до фінальної сирени. Втім і у додатковому таймі команди сильнішого не визначили. Вирішальною ж у протистоянні стала дуель Віла Койстінена та Стіва Мейсона, яку голкіпер “Коламбуса” програв. 5:4 - “Нешвіл” піднімається на 8 сходинку у Західній конференції, “Коламбус” залишається 6-м.В рідних стінах сильнішими за своїх опонентів були також “Бостон”, “Кароліна” та “Айлендерс”. Гостьові перемоги в активах “Нью-Джерсі” і “Монреалю”. “Оттава” за булітами переграла “Філадельфію”.“Даллас” в овертаймі дотиснув “Сент-Луїс”, “Едмонтон” був сильнішим за “Ванкувер”. “Анахайм” несподівано розбив лідера чемпіонату “Сан-Хосе”. “Лос-Анджелес” розгромив “Фінікс”.