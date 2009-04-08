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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

14:09, 8 квітня 2009 206

Земля дрижить під ковзанами!

Безкомпромісні баталії досягли апогею на фініші регулярного чемпіонату Національної Хокейної Ліги. Справжня спека у середній частині турнірної таблиці Східної Конференції, де вакантними залишились лише дві путівки до Кубка Стенлі.Натхненні підтримкою рідного "Медісон Сквер Гарден" шанси на один із заповітних квитків покращили "Рейнджерс". На своєму льоду нью-йоркці здобули перемогу над одним з прямих конкурентів Монреалем. Хоча на шайбу рейнджера Друрі у першому ж періоді відповів Дардено, в другій 12-тихвилинці Нью-Йорк ще двічі увімкнув сирену за воротами канадців.Знову уперед господарів вивів Антропов, а остаточний рахунок і разом з тим статус першої зірки матчу оформив Друрі. 3:1. “Нью-Йорк” восьмий на Сході. За два тури до завершення регулярного чемпіонату “Монреаль, попри поразку, зберіг сьому позицію.Невдача спіткала ще одного претендента на "Стенлі Кап" Флориду. "Пантерз" поступились "Філадельфії". Участь у грі на виліт натомість гарантував собі Пітсбург, який з рахунком шість-чтири переміг "Тампу-Бей". Шайба та ще й результативна передача в активі українця Руслана Федотенка. Вдома перемогли “Сан-Хосе” і “Ванкувер”, а на виїзді “Сент-Луїс” та “Лос-Анджелес”.“Чикаго” переграло “нешвіл”, “Міннесота” здолала “Даллас”, “Оттава” - “Бостон”. “Торонто” розбило невмотивоване “Нью-Джерсі”, “Кароліна” каменя на камені не залишила від “Айлендерс”, “Вашингтон” був сильнішим за “Атланту”.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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