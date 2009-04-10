США: Хокей

Без "рейнджерів" нікуди.

Команда із Нью-Йорка, як і у попередні 3 сезони, кваліфікувалась до плей-оф за підсумками регулярного чемпіонату NHL. На власному льоду потрібно було перемагати "Філадельфію" і відкладати завдання у довгу шухляду "рейнджери" не збирались.Вже на 52 секунді матчу Маркус Наслуд заштовхав шайбу у ворота суперника разом із голкіпером Мартіном Байроном. За 11 хвилин перевага господарів стала ще комфортнішою - потужний постріл Дерека Моріса підкорегував Раян Келехен. "Флаєрс", які вийшли на матч вже у статусі учасника гри на виліт, фору супернику давати не збирались. Герою матчу Хенріку Лунквісту довелось парирувати аж 37 кидків "Філадельфії", і лише з одним із пострілів голкіпер "Рейнджерс" не впорався. Шайба Дені Брієра, втім успіху нью-йоркців не завадила – 2:1. Якщо на "Сході" 8 учасників гри на виліт сформувалась, то на "Заході" все ще вакантні дві позиції. В останньому турі за один із квитків побореться "Нешвіл", який за булітами здолав "Детройт". Навіть перемога над "Атлантою" залишила за бортом плей-оф "Флориду". "Бостон" в овертаймі дотиснув "Монреаль", в гостях тріумфували "Баффало" та "Нью-Джерсі". "Пітсбург" розгромив вдома "Нью-Йорк Айлендерс". Перемоги також здобули "Вашингтон", "Даллас", "Ванкувер" та "Фінікс".