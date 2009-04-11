США: Хокей

"Cкотрейд Центр" не пустуватиме після закінчення регулярного чемпіонату.

На своїй домашній арені "Сент-Луїс" завоював одну із двох останніх путівок у плей-оф від Західної Конференції, перегравши "Коламбус". Півсправи "блюз" зробили вже у першому періоді завдяки шайбам Макдональда і Ткачука.Останній у другій 20-тихвилинці оформив дубль відповівши на влучний постріл Їрі Новотни – 3:1 на цьому і закінчили - "Сент-Луїс" вперше за останні 4 сезони гратиме у плей-оф.Власне посприяла цьому і поразка одного із конкурентів "блюз" "Нешвіла", який провалив виїзний матч проти "Міннесоти". Повівши в рахунку завдяки Джейсону Арнтону, "Нешвіл" примудрився пропустити 4 шайби поспіль. Зрештою не надто переконливо виглядали гості аж до самої фінальної сирени - 4:8. "Міннесота" попри перемогу у плей-оф також не гратиме...Це стало зрозуміло після домашнього тріумфу “Анахайму”. Здолавши за булітами “Даллас”, “качки” завоювали останню путівку претендента на цьогорічний кубок “Стенлі”. “Едмонтон” переконливо виграв у невмотивованого “Калгарі”.