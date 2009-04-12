17:44
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

16:44, 12 квітня 2009 237

Федотенко разом із "пінгвінами" фінішує 5.

Команда українця "Пітсбург Пінгвінз" провела останній матч регулярного чемпіонату NHL на льоду "Монреалю". Забігаючи наперед, українцеві відвели на льоду майже 12 хвилин, проте нічим особливим Федотенко не відзначився. Натомість показав себе Євгєній Малкін, який вже на 2 хвилині поєдинку вивів гостей уперед. "Канадіенс", яких гріла надія піднятись на 7 сходинку на "Сході" і уникнути побачення в плей-оф із "Бостоном", свою мотивацію втілили в шайбу наприкінці стартового періоду. Роман Хамрлік вчасно підставив ключку після пострілу Майкла Комісарека. Просто блискучу гру в рамці воріт "Монреалю" провів молодий Кері Прайс.Втім, як не старався голкіпер, який парирував 38 кидків суперника, від шайб Телбота і Летанга врятувати ворота не вдалось. 3:1 - "Пітсбург" попри перемогу залишається 5 на "Сході". До цього доклалась Філадельфія, яка свій останній матч регулярного чемпіонату виграла на льоду "Нью-Йорк Айлендерс". Власне із "Флаєрс" "Пітсбург" Федотенка змагатиметься у першому раунді гри на виліт. "Нью-Джерсі" виграло від "Кароліни". "Ванкувер" в овертаймі виграв у "Колорадо". Вирішивши турнірні завдання, синхронно програли лідери чемпіонату - "Детройт, "Бостон" і "Сан-Хосе". "Атланта" не залишила шансів "Тампі". "Флорида" не залишила шансів "Вашингтону". "Торонто" Понікаровського без гольової участі українця не мало проблем із "Оттавою". "Фінікс" у серії булітів перекидав "Анахайм", "Калгарі" декласувало "Едмонтон". 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 367
Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
сьогодні, 16:30 Паралімпіада-2018: медальний залік 12 березня
17250
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
1874
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
561
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сьогодні, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 639
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук