США: Хокей

Федотенко разом із "пінгвінами" фінішує 5.

Команда українця "Пітсбург Пінгвінз" провела останній матч регулярного чемпіонату NHL на льоду "Монреалю". Забігаючи наперед, українцеві відвели на льоду майже 12 хвилин, проте нічим особливим Федотенко не відзначився. Натомість показав себе Євгєній Малкін, який вже на 2 хвилині поєдинку вивів гостей уперед. "Канадіенс", яких гріла надія піднятись на 7 сходинку на "Сході" і уникнути побачення в плей-оф із "Бостоном", свою мотивацію втілили в шайбу наприкінці стартового періоду. Роман Хамрлік вчасно підставив ключку після пострілу Майкла Комісарека. Просто блискучу гру в рамці воріт "Монреалю" провів молодий Кері Прайс.Втім, як не старався голкіпер, який парирував 38 кидків суперника, від шайб Телбота і Летанга врятувати ворота не вдалось. 3:1 - "Пітсбург" попри перемогу залишається 5 на "Сході". До цього доклалась Філадельфія, яка свій останній матч регулярного чемпіонату виграла на льоду "Нью-Йорк Айлендерс". Власне із "Флаєрс" "Пітсбург" Федотенка змагатиметься у першому раунді гри на виліт. "Нью-Джерсі" виграло від "Кароліни". "Ванкувер" в овертаймі виграв у "Колорадо". Вирішивши турнірні завдання, синхронно програли лідери чемпіонату - "Детройт, "Бостон" і "Сан-Хосе". "Атланта" не залишила шансів "Тампі". "Флорида" не залишила шансів "Вашингтону". "Торонто" Понікаровського без гольової участі українця не мало проблем із "Оттавою". "Фінікс" у серії булітів перекидав "Анахайм", "Калгарі" декласувало "Едмонтон".