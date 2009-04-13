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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США: Хокей

09:09, 13 квітня 2009 192

Є всі шістнадцять.

Нью-йоркські рейнджери - останні переможці битви за раунд плей-оф Національної хокейної ліги. В останньому поєдинку регулярного чемпіонату підопічних Торторелли влаштовувала лише перемога на льоду філадельфійського "Ваковія Центру". Ще в першому періоді господарі двічі вели в рахунку, однак обидва рази статус-кво відновлював Брендон Дубінскі. Особливо красива - друга шайба, закинута після стрімкої контратаки "Рейнджерс" у меншості. Денні Брієр у другому періоді втретє вивів "Флаєрс" уперед і подарував надію на плей-оф вболівальникам "пантер" із Флориди. Втім, більше перемога в цьому поєдинку потрібна була саме нью-йоркцям. Спочатку Шон Айвері вкотре відновлює рівновагу, а згодом Блейр Беттс із другої спроби виводить "рейнджерів" до шістнадцятки кращих команд НХЛ. Пропонуємо вашій увазі всі пари раунду плей-оф. "Рейнджерс" у чвертьфіналі Східної конференції зіграє проти "Вашингтона", "Пітсбург" поміряється силами з "Філадельфією", "Монреаль" спробує зупинити "Бостон", а останнього учасника півфіналу "Сходу" визначать "Кароліна" та "Нью-Джерсі". Переможець регулярного чемпіонату "Сан-Хосе" екзаменуватиме "Анахайм", "червоні крильця" з Детройту гратимуть проти "Коламбуса". В інших чвертьфіналах Заходу американо-канадські протистояння - "Сент-Луїс" проти "Ванкувера" і "Чикаго" проти "Калгарі". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 квітня 2009
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