Раян Бріско здобув третю перемогу в кар’єрі.

Індікар взяв старт в Санкт-Петербургу, щоправда не російському, а тому що у Флориді. Перша гонка нового сезону Indy Racing League принесла третю в кар’єрі перемогу австралійцю Раяну Бріско. За кермом своєї "Хонди" Бріско став найспритнішим із 12 гонщиків яким вдалося уникнути численних аварій. Через постійні сходи на трасі організатори гонки, до слова, двічі змушені були влаштовувати рестарт. Зокрема не зумів добратися до фінішу чинний чемпіон Скот Діксон, і кандидатка на місце бойового пілота в американській команді Формули-1, що заявилася на участь в чемпіонаті 2010 року - Даніка Патрік.