США наклали санкції на низку росіян, серед них і Кадиров

Міністерство фінансів США поповнило " список Магнітського" прізвищами п’ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров.

Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Санкції також наклали на Аюба Катаєва, Юлію Майорову, Андрія Павлова і Олексія Шешеня.

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У Мінфіні пояснили, що усі вони були задіяні у злочинній змові, розкритій Магнітським.

Зокрема Катаєв був співробітником сил безпеки в Чечні та був задіяним у порушеннях проти гомосексуалістів в Чечні протягом першої половини 2017 року.