США наклали санкції на низку росіян, серед них і Кадиров
19:21, сьогодні 169 Читать новость на русском
Міністерство фінансів США поповнило " список Магнітського" прізвищами п’ятьох росіян, серед яких і глава Чечні Рамзан Кадиров.
Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінфіну.
Санкції також наклали на Аюба Катаєва, Юлію Майорову, Андрія Павлова і Олексія Шешеня.
Читайте також: В Україні планують запровадити санкції проти 50 росіян
У Мінфіні пояснили, що усі вони були задіяні у злочинній змові, розкритій Магнітським.
Зокрема Катаєв був співробітником сил безпеки в Чечні та був задіяним у порушеннях проти гомосексуалістів в Чечні протягом першої половини 2017 року.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
У Раді хочуть прирівняти свої зарплати до міністерських: депутати зароблятимуть удвічі більше10 жовтня , 19:30
Дивіться "Вєсті Кремля". Сповідь Путіна. "Зоряні війни" по-російськисьогодні , 20:06
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00